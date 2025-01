LIVRO

Roteiro de um Estelionato Amoroso será lançado no dia 28 de janeiro, com autora misteriosa

Evento será no Teatro Sesi do Rio Vermelho, às 20h

A editora Futuca Cuca lança, no próximo dia 28 de janeiro, o livro 'Roteiro de um Estelionato Amoroso - O Perigo por Trás da Tela', uma narrativa impactante sobre os perigos das relações virtuais contemporâneas. O evento acontece no Teatro Sesi do Rio Vermelho, às 20h, trazendo um relato corajoso de um articulado estelionato amoroso sofrido pela autora, que atua sob o pseudônimo de R. Stuart.

Com 144 páginas, o livro surgiu num contexto global alarmante, em que golpes amorosos virtuais aumentaram 15% em 2024, segundo a Associação de Segurança Cibernética. A expectativa em torno da obra não é apenas por seu tema provocante, mas pelo insight que oferece a respeito das complexidades do comportamento humano na esfera digital.

O livro é dividido em sete capítulos e permite ao leitor mergulhar nas ramificações emocionais e psicológicas do relato da autora, que desafia as narrativas de confiança e segurança que muitos tomam por garantidas ao se aventurar em relacionamentos on-line.

Cada capítulo oferece uma pedra angular na compreensão dos elementos que criam as ilusões e armadilhas do namoro virtual, ao passo que engrandece a discussão sobre exposição, vulnerabilidade e a fácil acessibilidade de nossas vidas pessoais por estranhos na web.

A seção "Fortuna Crítica" traz análises e opiniões de especialistas, ampliando o alcance e a profundidade do tema abordado. Como colaboradores, estão a psicóloga Marisa Protásio e Lígia Espinheira, que fundamentam a discussão com ferramentas analíticas da psicologia e da psicanálise , o policial federal Leonardo Bonecker, e a bacharel em direito Karina Khalili, que oferecem perspectivas essenciais sobre as consequências emocionais e jurídicas destes métodos de engano. Além disso, as contribuições da psicóloga Luísa Soalheiro, que fez o prefácio da obra, adiciona camadas de aprendizado sobre o impacto sistêmico e pessoal dos crimes sentimentais.