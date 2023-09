Ex de Katy Perry, Russell Brand é acusado de agressão sexual

Segundo a polícia, o ator Russel Brand teria agredido cinco mulheres. Crédito: reprodução Instagram

O ator e humorista britânico Russell Brand, 48 anos, foi acusado por várias mulheres de estupro, agressão sexual e abuso emocional, segundo uma investigação divulgada no último sábado (16).



As primeiras acusações, divulgadas pelo jornal Sunday Times e o documentário "Dispatches", do Channel 4 TV, informavam que as agressões sexuais (incluindo um estupro) apontadas por quatro mulheres aconteceram entre 2006 e 2013.



Mas na segunda-feira (18), a polícia de Londres recebeu uma nova denúncia de agressão sexual que aconteceu há 20 anos.

A polícia disse que, desde que as primeiras alegações foram publicadas e transmitidas, recebeu um relato de uma agressão que teria ocorrido no Soho, no centro de Londres, em 2003.

"Os policiais estão em contato com a mulher e lhe darão apoio", disse o comunicado da Polícia Metropolitana.

O Times e o Dispatches disseram que uma mulher fez uma alegação de estupro, enquanto outra disse que Brand a agrediu quando ela tinha 16 anos e ainda estava na escola. Duas das acusadoras relataram que os incidentes ocorreram em Los Angeles.

Os relatos das alegações sobre Brand, que já foi um dos comediantes e radialistas mais famosos do país, dominaram a mídia britânica desde que surgiram.

Não houve nenhum comentário imediato dos representantes de Brand após a declaração da polícia.

Ator nega acusações

Ainda no sábado, o ator disse que nunca havia feito sexo não consensual. Brand, ex-marido da cantora norte-americana Katy Perry, publicou uma mensagem de vídeo nas mídias sociais para negar as "alegações criminais muito sérias" horas antes de serem publicadas no sábado.

"Essas alegações se referem à época em que eu estava trabalhando no mainstream, quando eu estava nos jornais o tempo todo, quando eu estava no cinema. E, como já escrevi extensivamente em meus livros, eu era muito, muito promíscuo", disse Brand.