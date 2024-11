EM LUTO

Sabrina Sato retorna ao trabalho após perder bebê

A apresentadora e o ator Nicolas Prattes esperavam o primeiro filho juntos

Elis Freire

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 19:37

Sabrina Sato e Nicolas Prattes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A modelo e apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, mostrou aos seus seguidores na manhã desta segunda-feira (11), seu retorno ao trabalho na TV Globo. Sabrina sofreu um aborto na 11ª semana de gestação no último dia 6. A gravidez era fruto de seu relacionamento com o ator Nicolas Prattes, de 27 anos, e seria o primeiro filho do casal.

Por meio dos stories do Instagram, Sabrina publicou uma foto do seu camarim, onde irá se preparar para participar como júri do programa The Masked Singer. Ao lado dela, também no júri do programa, estarão Tony Ramos, Belo e Tata Werneck.

Sabrina retornou às gravações depois de um momento sensível. A apresentadora está tendo de seguir em frente, mesmo diante do luto e do processo de recuperação emocional pela perda do primeiro filho com Nicolas Prattes. Eles estão juntos há 10 meses, desde fevereiro deste ano.

Sabrina já é mãe de Zoe, fruto de seu antigo casamento com Duda Nagle. Nem Sabrina nem Nicolas se pronunciaram sobre o aborto. Veja foto: