SAG Awards 2025: onde assistir ao prêmio do sindicato dos atores hoje

Veja lista de indicados

O 31º Screen Actors Guild Awards, conhecido como SAG Awards, que premia as melhores atuações no cinema e na televisão, será transmitido ao vivo neste domingo, 23, com exclusividade pela Netflix. A cerimônia ocorrerá no Shrine Auditorium, em Los Angeles, com o tapete vermelho começando às 20h e a premiação às 22h. >