SAG Awards: Demi Moore vence e chega favorita ao Oscar

Veja lista completa de vencedores

Carol Neves

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 11:20

Demi Moore Crédito: Shutterstock

A cerimônia do Screen Actors Guild (SAG) Awards, realizada neste domingo (23) em Los Angeles, Estados Unidos, entregou seus prêmios e reforçou tendências para o Oscar, que acontece em março. O SAG, sindicato que escolhe os vencedores, compartilha votantes com a Academia, o que torna o evento um importante termômetro para a premiação máxima do cinema. >

O grande vencedor da noite foi o filme "Conclave", que levou o prêmio de Melhor Elenco, consolidando-se como forte candidato ao Oscar de Melhor Filme. O longa, que também venceu o Bafta, retrata a escolha de um novo papa e disputa a preferência da Academia com "Anora", de Sean Baker, que já conquistou prêmios entre os sindicatos de produtores, diretores e roteiristas. >

Na categoria de Melhor Atriz, Demi Moore saiu vitoriosa, reforçando sua posição como favorita ao Oscar. Ela já havia conquistado o Globo de Ouro e o Critics Choice. Desde 1994, apenas sete vezes a vencedora do SAG não levou a estatueta da Academia. Fernanda Torres não estava concorrendo. >

Já entre os atores coadjuvantes, Zoe Saldaña ("Emilia Pérez") e Kieran Culkin ("Uma Verdadeira Dor") foram premiados, aumentando suas chances de sucesso no Oscar. >

A maior surpresa da noite foi Timothée Chalamet, que levou o prêmio de Melhor Ator por sua atuação como Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido*. Até então, a categoria era dominada por Adrien Brody ("O Brutalista"). Em seu discurso, Chalamet emocionou ao falar sobre o desafio de interpretar o ícone da música: "Eu sei que a coisa mais elegante seria minimizar o esforço que foi feito para esse papel e o quanto isso significa para mim. Mas a verdade é que foram cinco anos e meio da minha vida. Eu coloquei tudo o que eu tinha para interpretar esse artista incomparável, o Sr. Bob Dylan". Ele também declarou que "quer ser um dos grandes". >

No campo das séries, "Xógum" e "Only Murders in the Building" foram as mais premiadas, consolidando-se como destaques da televisão. >

Vale destacar que a atriz brasileira Fernanda Torres não foi indicada ao SAG. Apesar de ser mais raro artistas estrangeiros serem lembrados pela premiação por trabalhos fora de Hollywood, não é impossível: Karla Sofía Gascón, por exemplo, recebeu uma indicação este ano por "Emilia Pérez". >

Confira a lista completa de vencedores do SAG Awards 2024.>

Melhor elenco em filme>

- Um Completo Desconhecido>

- Anora>

- Conclave (vencedor)>

- Emilia Pérez>

- Wicked>

Melhor ator em filme>

- Adrien Brody (László Tóth) - O Brutalista>

- Timothée Chalamet (Bob Dylan) - Um Completo Desconhecido (vencedor)>

- Daniel Craig (William Lee) - Queer>

- Colman Domingo (Divine G) - Sing Sing>

- Ralph Fiennes (Lawrence) - Conclave>

Melhor atriz em filme>

- Pamela Anderson (Shelly) - The Last Showgirl>

- Cynthia Erivo (Elphaba) - Wicked>

- Karla Sofía Gascón (Emilia/Manitas) - Emilia Pérez>

- Mikey Madison (Ani) - Anora>

- Demi Moore (Elisabeth) - A Substância (vencedora)>

Melhor ator coadjuvante em filme>

- Jonathan Bailey (Fiyero) - Wicked>

- Yura Borisov (Igor) - Anora>

- Kieran Culkin (Benji Kaplan) - A Verdadeira Dor (vencedor)>

- Edward Norton (Pete Seeger) - Um Completo Desconhecido>

- Jeremy Strong (Roy Cohn) - O Aprendiz>

Melhor atriz coadjuvante em filme>

- Monica Barbaro (Joan Baez) - Um Completo Desconhecido>

- Jamie Lee Curtis (Annette) - The Last Showgirl>

- Danielle Deadwyler (Berniece) - The Piano Lesson>

- Ariana Grande (Galinda/Glinda) - Wicked>

- Zoe Saldaña (Rita) - Emilia Pérez (vencedora)>

Melhor elenco em série de drama>

- Bridgerton>

- O Dia do Chacal>

- A Diplomata>

- Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (vencedor)>

Slow Horses>

Melhor ator em série de drama>

- Tadanobu Asano (Kashigi Yabushige) - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão>

- Jeff Bridges (Dan Chase) - The Old Man>

- Gary Oldman (Jackson Lamb) - Slow Horses>

- Eddie Redmayne (The Jackal) - O Dia do Chacal>

- Hiroyuki Sanada (Yoshii Toranaga) - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (vencedor)>

Melhor atriz em série de drama>

- Kathy Bates (Madeline Matlock) - Matlock>

- Nicola Coughlan (Penelope Featherington) - Bridgerton>

- Allison Janney (Vice President Grace Penn) - A Diplomata>

- Keri Russell (Kate Wyler) - A Diplomata>

- Anna Sawai (Toda Mariko) - Xógum: A Gloriosa Saga do Japão (vencedora)>

Melhor elenco em série de comédia>

- Abbott Elementary>

- O Urso>

- Hacks>

- Only Murders In The Building (vencedor)>

- Shrinking>

Melhor ator em série de comédia>

- Adam Brody (Noah Roklov) - Ninguém Quer>

- Ted Danson (Charles Nieuwendyk) - Um Espião Infiltrado>

- Harrison Ford (Paul) - Shrinking>

- Martin Short (Oliver Putnam) - Only Murders In The Building (vencedor)>

- Jeremy Allen White (Carmen "Carmy" Berzatto) - O Urso>

Melhor atriz em série de comédia>

- Kristen Bell (Joanne) - Ninguém Quer>

- Quinta Brunson (Janine Teagues) - Abbott Elementary>

- Liza Colón-zayas (Tina) - O Urso>

- Ayo Edebiri (Sydney Adamu) - O Urso>

- Jean Smart (Deborah Vance) - Hacks (vencedora)>

Melhor ator em um filme para televisão ou minissérie>

- Javier Bardem (Jose Menendez) - Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez>

- Colin Farrell (Oz Cobb) - Pinguim (vencedor)>

- Richard Gadd (Donny) - Bebê Rena>

- Kevin Kline (Stephen Brigstocke) - Disclaimer>

- Andrew Scott (Tom Ripley) - Ripley>

Melhor atriz em um filme para televisão ou minissérie>

- Kathy Bates (Edith Wilson) - The Great Lillian Hall>

- Cate Blanchett (Catherine Ravenscroft) - Disclaimer>

- Jodie Foster (Det. Elizabeth Danvers) - True Detective: Night Country>

- Lily Gladstone (Cam Bentland) - Under The Bridge>

- Jessica Gunning (Martha) - Bebê Rena (vencedora)>

- Cristin Milioti (Sofia Falcone) - Pinguim>

Melhor conjunto de dublês em um filme>

- Deadpool & Wolverine>

- Duna: Parte Dois>

- O Dublê (vencedor)>

- Gladiador II>

- Wicked>

Melhor conjunto de dublês em uma série de televisão>

- The Boys>

- Fallout>

- A Casa do Dragão>

- Pinguim>