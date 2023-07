Saiba como estão filha e viúva de Claudinho após 21 anos

Na próxima semana, no dia 13, completam-se 21 anos da morte de Claudinho, que fazia dupla com Buchecha. Após morrer em um acidete de carro, o artista deixou uma viúva, Vanessa Alves, e a única filha, Andressa Mattos.



Andressa atualmente tem 24 anos. Em 2013, ela tentou iniciar uma carreira artística, lançada pelo produtor musical DJ Bolinha, que trabalhou também com o seu pai.



"Fui o produtor musical que a lançou ela no mercado. Coloquei ela na Xuxa para cantar e em todos os programas de rádio na época. Mas a carreira dela não andou. Fiz o meu melhor em nome do pai dela, que é meu padrinho de casamento e eu trabalhava com ele na época do acidente, lá no estúdio na casa dele, produzindo as músicas", disse Bolinha em entrevista ao Extra.