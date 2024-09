CASAL DO MOMENTO

Saiba quem é o cineasta e ator Marco Calvani, marido de Marco Pigossi

Marco Pigossi e Marco Calvanise casaram na Toscana, na Itália, neste domingo (1º)

Alô Alô Bahia

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 19:14

Marco Pigossi e Marco Calvani Crédito: Reprodução/Instagram

Marco Pigossi disse o ‘sim’ para Marco Calvani pela segunda vez neste domingo (1º). O ator e o cineasta, que estão juntos há três anos e já oficializaram a união em dezembro de 2023, se casaram novamente em cerimônia na Toscana, na Itália.

Os dois anunciaram o namoro no dia 25 de novembro de 2021, quando Marco Pigossi postou uma foto em que assumia o namoro com o cineasta italiano durante um passeio de mãos dadas em uma praia dos EUA.

1. Quem é Marco Calvani?

Marco Calvani é italiano e nasceu em 11 de dezembro de 1980 na província de Prato, em Toscana. Ele é dramaturgo, diretor, cineasta, e ator italiano. Ele iniciou a carreira ainda na adolescência, em 2002, com Quasi, encomendado pelo Fórum Social Europeu.

2. Quais são os filmes e séries de Marco Calvani?

O artista atuou na série Borgia (2010), que é considerada um sucesso na Europa, e possui premiações por causa de trabalhos no cinema, como o curta A Vista Daqui de Cima (2016), e na dramaturgia. Como diretor, ele comandou A Vista Daqui de Cima [The View from Up Here] (2017), A Better Half (2021) e o mais recente High Tide (2024).

Leia mais Marco Pigossi se casa com o cineasta Marco Calvani em cerimônia na Itália; veja vídeo

3. Quais são os projetos culturais de Marco Calvani?

Calvani é fundador do projeto cultural Mixô, em Roma, que reúne jovens atores e escritores, e irmão mais velho do famoso ator, diretor e cineasta Luca Calvani.

Em 2011 obteve residência na Cité internationale des Arts de Paris e foi convidado pelo Théâtre de la Ville para representar a Itália num projeto de escrita internacional. Além disso, é membro do Dramatists Guild of America e da Unidade de Dramaturgos/Diretores do Actors Studio, e artista residente permanente no La MaMa Experimental Theatre Club de Nova Iorque.

4. Como foi o pedido de casamento para Marco Pigossi?

O cineasta pediu o ator em casamento no último dia de gravações do longa-metragem HighTide. “Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história”, disse o ator em entrevista à CNN.

“Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho. Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho”, completou Pigossi.

5. Onde Marco Pigossi e Marco Calvani moram?

Os dois moram em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde Calvani ensina redação e atuação.