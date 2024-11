ARTE ITINERANTE

Salões de Artes Visuais da Bahia retomam exposições no interior baiano

Juazeiro, Barreiras, Irecê, Itabuna, Vitória da Conquista e Cachoeira receberão mostras coletivas

Tharsila Prates

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 10:10

Mostras coletivas viajarão por seis cidades baianas Crédito: Divulgação Ascom/ Funceb

A cidade de Juazeiro, no norte baiano, recebe a partir desta quinta-feira (7) os Salões de Artes Visuais da Bahia, iniciativa mais antiga da Fundação Cultural do Estado (Funceb). Será apresentada uma mostra contemporânea em Artes Visuais que também irá aos municípios de Barreiras, Irecê, Itabuna, Vitória da Conquista e Cachoeira, entre novembro e dezembro, retomando a itinerância do projeto.

Além de divulgar o trabalho dos artistas, o objetivo é estimular a reflexão sobre temas das artes contemporâneas com encontros formativos e bate-papos com os artistas, nos locais das exposições, abertos ao público. As modalidades que irão compor estas edições dos Salões no interior são: instalação, fotografia, gravura digital, performance, pintura, objeto, colagem, escultura, videoarte e design gráfico.

Para as seis exposições previstas, serão disponibilizados recursos de acessibilidade, como tradução em Libras, audiodescrição, sinalização em Braille e mediadores culturais capacitados para receber o público com deficiência.



Como forma de registro e preservação da memória desta edição, será produzido um catálogo bilíngue, com tiragem de 1.000 exemplares, contendo a documentação das obras dos 49 artistas selecionados, como uma ferramenta de difusão de seus trabalhos.

“Investindo nessa territorialização das ações e na distribuição de recursos, a realização dos Salões das Artes Visuais da Bahia buscou vincular o artista regional desde o estímulo à criação até a exposição de seus trabalhos, fazendo com que suas obras alcancem um público cada vez mais amplo”, diz a diretora-geral da Funceb, Sara Prado, no material de divulgação do projeto.

Os Salões de Artes Visuais da Bahia serão realizados em parceria com a Diretoria de Espaços Culturais (DEC) da Secretaria de Cultura do Estado.

Sobre os Salões

Em 21 de julho de 1992, na cidade de Alagoinhas, foram criados os Salões Regionais de Artes Plásticas da Bahia, o projeto mais antigo de continuidade da Funceb, aprimorado a cada ano após consultas e sugestões feitas por profissionais que participaram de edições anteriores, além da escuta da sociedade civil, cujas contribuições são incorporadas ao projeto.