TEATRO

Salvador recebe espetáculo inspirado no clássico “Auto da Compadecida”

A capital baiana prepara para receber a sétima temporada do espetáculo teatral “Auto da Compadecida”, inspirado no grande clássico de Ariano Suassuna. As sessões acontecem nos dias 9,10, 11, 12,16, 17, 18 e 19 de maio, sempre às 19h, no Centro Cultural Sesi Casa Branca, no bairro de Caminho de Areia. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.