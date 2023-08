Samba de Caboclo acontece pela primeira vez em Salvador; assinantes do CORREIO têm 40% de desconto

Nascido em 2020 no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Samba de Caboclo surgiu a partir da iniciativa de um círculo de amigos sob o amparo ancestral do Caboclo Sucuri, para valorizar a roda de samba de raíz e coloca-la em lugar de destaque, com uma sonoridade diferenciada através da variedade de instrumentos que usam, como viola, pandeiro, chocalho, atabaque, ganzá, violão, reco-reco e agogô e potencializando a música da cultura afro, aonde seus fundamentos são tocados em forma de samba e diversão.

O samba de caboclo é uma celebração presente nas religiões de matriz africana e que vem ganhando cada vez mais destaque, não somente pelo repertório que apresentam em mais de três horas de show, mas pela energia e vibração que acontece no evento. O projeto além do Rio de Janeiro, já aconteceu passou também em São Paulo e Belo Horizonte e se apresenta pela primeira vez em Salvador, dia 12 de Agosto, às 15h no Clube Fantoches. Assinantes do Clube Correio têm 40% de desconto na compra do ingresso.