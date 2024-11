NOVEMBRO NEGRO

Samba de Quinta realiza edição especial hoje (14) no Rio Vermelho

Evento recebe Vanessa Borges Grupo Gente Boa, DJ Jamil e participações de Samba de Lua e DJotta

Luiza Gonçalves

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 14:15

Samba de Quinta realiza edição especial nesta quinta no Rio Vermelho Crédito: Divulgação / Gabriel Xavier

O Samba de Quinta abre sua temporada de verão com uma edição comemorativa de Novembro Negro hoje (14), a partir das 22h, no Z1 Bar, Rio Vermelho. O evento promete uma noite repleta de samba e liberdade com atrações que vão agitar o público. A entrada custa a partir de R$35 para quem estiver com o nome na lista, e será gratuita para os aniversariantes da semana, mediante inscrição no Instagram @osambadequinta.

Nesta edição, o palco será comandado pela cantora Vanessa Borges, ex-participante do The Voice, que traz um repertório nostálgico com os sucessos do Sorriso Maroto. O evento também contará com a apresentação do Grupo Gente Boa, DJ Jamil, além das participações de Samba de Lua e DJotta, reforçando a tradição de dar visibilidade aos artistas locais.

Além de promover o samba e os artistas soteropolitanos, o evento busca oferecer um espaço de acolhimento e pertencimento para todos os fãs do gênero musical, onde o público se sinta bem e livre para se divertir. As edições de O Samba de Quinta seguem até janeiro de 2025.