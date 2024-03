FAMOSOS

Samuel de Assis, Lucy Alves, Klara Castanho e mais: conheça os participantes da Dança dos Famosos 2024

O quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, estreia a 21ª temporada no domingo (3) e já teve o elenco anunciado nesta quinta-feira (29), e divulgado nas redes sociais do programa.