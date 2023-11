No 'Domingão', Luciano Huck presenteia carreteiro baiano com elétrico da BYD

Carreteiro trocou de carro com Huck. Crédito: Reprodução/TV Globo

O quadro que o apresentador Luciano Huck gravou pelas ruas da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), no início deste mês foi exibido no programa “Domingão”, da TV Globo. No quadro, ele trocou de carro com um motorista baiano aleatório. O agraciado foi o carreteiro Jamil, que estava voltando de dias de folga em Porto do Sauípe com a família quando seu carro quebrou. Ele tinha acabado de chegar na cidade com o carro rebocado.

Luciano Huck, que estava circulando nas ruas do município baiano com um BYD Dolphin, encontrou Jamil — que nasceu em Salvador, mas mora em Camaçari — com seu carro quebrado no meio da rua. O apresentador sugeriu a substituição com um modelo da BYD, fabricante chinesa que acaba de desembarcar na Bahia para ocupar o lugar deixado pela Ford no Polo industrial de Camaçari. O baiano aceitou.

A BYD iniciou recentemente a campanha de divulgação de seus carros elétricos e híbridos plug-in no Brasil. Enquanto os modelos eletrificados vão ganhando a atenção do público no país, a montadora chinesa está fazendo uma série de ações publicitárias no programa "Domingão com Huck". A primeira delas aconteceu em setembro, numa periferia de São Paulo. Na ocasião, a empresa também deu um BYD Dolphin, carro 100% elétrico, para um casal que estava estacionando um carro na rua.

O projeto inclui a ação "Troca de carro na rua", que foi a que aconteceu na Bahia; a visita do apresentador Huck à fábrica da BYD, na China; e um vídeo da unidade fabril do Brasil.

Recentemente, a BYD confirmou os preparativos para o anúncio de sua fábrica de carros elétricos em Camaçari (BA), onde está confirmada a produção da dupla Dolphin e Song Plus num primeiro momento. Mais adiante, outros modelos serão produzidos no local, que também fará baterias, caminhões e ônibus elétricos.

Com investimento de R$ 3 bilhões, o local também abrigará um centro de pesquisa e desenvolvimento, que em breve começará a trabalhar no projeto de um trem de força híbrido plug-in com motor flex para o mercado nacional.