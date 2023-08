Samuel de Assis posta fotos em praia de nudismo em Mangue Seco; veja

Samuel de Assis postou, em seu perfil em rede social nesta quarta-feira (23), fotos em que está pelado em uma praia de nudismo. O ator de 40 anos foi um dos protagonistas da novela Vai na Fé, que acabou há duas semanas, e também pode ser visto em Rensga Hits.



No registro compartilhado por meio dos stories do Instagram, Samuel tapou as "partes" com as legendas “Saudade das férias” e “Saudades de andar na praia”. Já o bumbum do artista foi censurado com figurinhas. Ele ainda escreveu sobre as imagens “Flagras nordestinos”.