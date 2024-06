ADEUS TEMPORÁRIO

Sandy anuncia pausa na carreira por tempo indeterminado: ‘Preciso que as luzes do palco se apaguem’

A cantora Sandy se despediu, no domingo (16) dos palcos e dos fãs. Ela anunciou que vai ficar por tempo indeterminado longe dos shows e que voltará no futuro, mas sem dar mais detalhes.

“Eu não faço música só para me curar. Parece que tem uma coisa maior, é uma coisa de inspiração, é uma coisa de um contato meu com o universo, sabe? Quando eu vejo vocês vibrando nessa mesma energia que eu, e vindo aqui, me dando o domingo à noite de vicies, isso, não é pouco, é muito. E gente que veio de longe, isso faz tudo valer a pena. E eu não posso nem continuar falando, senão eu vou chorar e eu acabei de me tocar que esse é o último show de não sei quanto tempo”, afirmou.