Santíssima trindade: Encontro de Angélica, Xuxa e Eliana causa alvoroço

Angélica, Xuxa e Eliana causam no Criança Esperança. Crédito: TV Globo

O tão esperado encontro entre Angélica, Xuxa e Eliana no Criança Esperança gerou um impacto bastante positivo nas redes sociais e entre os famosos que estavam no evento, exibido nesta segunda-feira (8), na Globo.



As três cantaram suas respectivas músicas no palco, pela primeira vez em décadas na televisão brasileira. O encontro da "santíssima trindade", carinhosamente apelidado pelos internautas, foi parar nas redes sociais como um dos assuntos mais comentados durante a exibição do programa.

Mas nos bastidores da Globo, as loiras foram tietadas pelos famosos da casa, como Taís Araújo e Marcos Mion, que compartilharam fotos com o trio. Além deles, a cantora Ivete Sangalo também mostrou o encontro das colegas no Instagram.

Ainda no palco, Eliana aproveitou para falar do Teleton, a campanha que o SBT faz em prol AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). "Doa também para o Teleton em novembro. No fim das contas, o importante é ajudar as nossas crianças de todas as formas. Doe também para o Teleton, uma campanha que beneficia a AACD. Eu participo há anos e sou madrinha com muita honra".