CULTURA

Sarajane, Jau e ginástica rítmica; confira programações gratuitas em Salvador

Veja o que fazer neste fim de semana na capital baiana

Gil Santos

Publicado em 27 de setembro de 2024 às 10:09

Jau fará show no Mercado IAÔ Crédito: Divulgação

Se você está procurando o que fazer nesse fim de semana em Salvador enquanto o salário ainda não caiu na conta, seguem algumas dicas de eventos gratuitos. A cidade terá shows de Sarajane, Jau e samba de roda. Será realizado um festival de ginástica rítmica, exposição de carros antigos e festa da melhor idade. O Museu de Arte Contemporânea está com programação especial neste sábado e domingo. Confira:

SÁBADO (28)

22ª Feira de Saúde do Terreiro da Casa Braca – A partir das 9h, na Praça de Oxum, na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. A feira tem o objetivo de promover o acesso da comunidade do entorno do terreiro a uma série de serviços em diferentes áreas, como Saúde, Cultura e Assistência Social. Será possível aferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia, receber orientações sobre saúde bucal, se vacinar, realizar teste rápido para HIV/Sífilis/Hepatite B e C, e fazer hemograma e procedimentos como ultrassonografias de mama, tireoide e do abdômen total. Diferentes profissionais também prestarão informações sobre prevenção ao câncer de mama, do útero e da próstata. Também serão oferecidas práticas integrativas e complementares como Reiki; acupuntura; auriculuterapia; aromaterapia e terapia vibracional; limpeza de pele; yoga e técnicas respiratórias para alívio de ansiedade. As crianças terão acesso a pula pula, rodas de capoeira e contação de história. As ações serão realizadas em parceria com as Secretarias de Saúde do Estado e do Município, com a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com o Instituto Nossos Laços e profissionais liberais.

DOMINGO (29)

Mercado IAÔ - O Mercado Iaô Primavera vai acolher projetos sociais nesta 3ª edição, que será realizada, das 10h às 21h, na Fábrica Cultural, no final de linha da Ribeira. Haverá shows artísticos, exposição e comercialização de produtos desenvolvidos por empreendedores de Salvador e Região Metropolitana. Entre as atrações estão Sarajane, Sambaiana, Jau. Os shows começam a partir das 16h. O local também terá Samba da Leoah (11h30), Samba Ohana (14h), DJ Belle (11h30), Ricardo Boa Sorte (13h30), Premiação Acelera Iaô (14h30) e performance de Dança com Agatha Simas (13h30) e samba junino de Jorge Fogueirão (15h30).

Festival da Primavera de Ginástica Rítmica – O Shopping Barra vai sediar o evento que começa a partir das 13h, na Praça Central Euvaldo Luz. Segundo a organização, o objetivo é a interação e confraternização com os ginastas em processo de aprendizagem, de forma lúdica e prazerosa. Além de estimular e potencializar crianças e jovens à carreira esportiva. Haverá premiações e participação ativa de clubes de ginástica da capital baiana. O evento é uma promoção da empresa de gestão esportiva Grow Up Sport em parceria com o Shopping Barra e a Federação Baiana de Ginástica (FGB).

Exposição de Carros Antigos Veteran Club – O evento será realizado na Av. Oceânica, no trecho entre o Cristo e o Farol da Barra, das 9h às 18h. Atração: Bicicletário elétrico com Marcos Clement.

Festa Da Melhor Idade – Shows com a Banda Us Beatles E Banda Pholhas, na praça do Campo Grande, das 18h às 22h.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC) - O está promovendo a "Virada MAC_Bahia Ano 1", evento que celebra o primeiro ano de funcionamento do equipamento. A programação especial terá 36 horas ininterruptas de atividades artísticas multidisciplinares, incluindo exposições, performances, shows, oficinas, e visitas guiadas. O evento começa às 10h do sábado (28) e segue até as 22h do domingo (29), data do aniversário do museu. Um dos pontos altos é a abertura da exposição "Último Lote" e o show do Grupo IFÁ Afrobeat, no sábado à noite.

SÁBADO (28)

10h – Dança-terapia

11h – Recreação infantil

14h – VISITA GUIADA “CIRCUITO ACESSÍVEL MAC_BAHIA” com intérpretes de libras (ponto de encontro mini rampa de Skate)

14h30 - Experiência em Realidade Aumentada na Galeria Muro de Arte Urbana

15h – RODA TÊXTIL Especial

15h às 19h - FESTIVAL DIGITÁLIA Workshop “Softporn” por Lucas Sanholi – Sala Multiuso

15h – Recreação infantil: Aula de Circo

15h30 – Oficina de Graffiti com Denissena

16h - Visita guiada – 1 ano acervo inicial do MAC_Bahia

16h às 20h - FESTIVAL DIGITÁLIA Workshop “Oficina básica: DJING” por Anderson Santos – Espaço Colaborar

17h – Performances de dança

17h às 21h - Ativação da escultura interativa (mini rampa):

Skatistas realizam manobras e monitoria para o público infanto-juvenil

18h – FESTIVAL DIGITÁLIA Performance “Thank you Exu” – Coletivo Blackitude/ Vozes Negras da Bahia/Nelson Maca

19h - Abertura exposição “ÚLTIMO LOTE” com visita guiada

20h – Show GRUPO IFÁ AFROBEAT

21h - Oficina noturna de arte e tecnologia

22h – Cine indoor – Sessão 1

22h30 – Garagem Digital – Festival DIGITÁLIA apresentando Subgrave Nordestino Ato I Conexões – José Balbino

23h – Performance “CemPeitos” de Fause Haten

23h30 – Garagem Digital – Festival DIGITÁLIA apresentando por Eric Barbosa e Vitor Grilo

14h – VISITA GUIADA “CIRCUITO ACESSÍVEL MAC_BAHIA” com INTÉPRETES DE LIBRAS (ponto de encontro mini rampa de Skate)

DOMINGO (29)

00h – NOITE NO MUSEU: VISITA GUIADA DA MEIA-NOITE

00h30 – Garagem Digital – Festival DIGITÁLIA apresentando

“Yorubaiano” por Urubservando aka Anderson

01h – Cine Indoor – Sessão 2

01h - Garagem Digital – Festival DIGITÁLIA apresentando Sereia Sampleada y a Ópera do Mergulho por Gabriela Piñeiro

02h – Garagem Digital – Festival DIGITÁLIA apresentando Conexão Bahia Ba$$ 10 Anos – Telefunksoul e Dj Werson

03h – Cine Indoor – Sessão 3

07h – Café da manhã do Preta Bistrô

08h – Amanhecer com Yoga por Carla Dantas

10h – Prática Pelvika Matinal (para todas as idades)

10h30 – Recreação infantil

15h – Recreação infantil: Aula de Circo

16h – Visita guiada – 1 ano acervo inicial do MAC_BAHIA

17h – Performances de dança

17h às 21h - Ativação da escultura interativa (mini rampa): Skatistas realizam manobras e monitoria para o público infanto-juvenil

18h – Performance de encerramento “O Museu é A Rua” grupo A Pombagem

19h – DJ set

21h – Parabéns coletivo para o MAC_BAHIA