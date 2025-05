POESIA PRETA

Sarau Bem Black de maio recebe o poeta Giovane Sobrevivente

Evento acontece hoje (14), às 19h, no espaço Ogodô Dance Music, no Pelourinho

O Sarau Bem Black chega à quinta edição do ano com mais um encontro no espaço Ogodô Dance Music, no Pelourinho. O evento acontece nesta quarta (14), a partir das 19h, com o poeta e performer Giovane Sobrevivente como convidado. >