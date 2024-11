FAMOSOS

Sasha Meneghel revela dificuldades em lidar com a fama por ser filha da Xuxa: 'Tentei fugir'

Sasha falou sobre os obstáculos de ser filha da eterna rainha dos baixinhos

A modelo Sasha Meneghel revelou no programa Sábia Ignorância, do GNT, nesta terça-feira (19) que, por anos, tentou fugir da fama. Por ser filha de Xuxa Meneghel e Luciano Szafir, os holofotes sempre estiveram direcionados a ela desde pequena, mas isso nunca agradou.

Sasha também falou da sua marca de grife recém lançada e sua relação com as críticas: "Obviamente a Mondepars está longe de ser perfeita, tem muita coisa que a gente pode melhorar, e eu não enxergo essas pessoas que criticam, e que trazem pontos como algo negativo. Contanto que seja um feedback construtivo, acho super válido".

"Que bom que tem pessoas que estão me cobrando isso, porque, se estão me cobrando, estão cobrando outras marcas também e acho isso muito positivo. Obviamente se for um feedback construtivo porque a gente sabe que tem muita gente que joga hater por não ter nada melhor do que fazer. Então é saber filtrar os comentários e absorver da melhor forma", concluiu Sasha Meneghel.