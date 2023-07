SBT suspende estreia de série da Turma da Mônica após polêmica

O SBT suspendeu a estreia da série Turma da Mônica, que seria exibida no Bom Dia & Cia a partir desta segunda-feira (10).



Isso acontece após polêmica envolvendo o ator que interpreta o Zecão no live-action, Fernando Mais.



Fernando chamou atenção essa semana nas redes sociais após um perfil alternativo no Twitter ser associado a ele. O perfil trata de fetiches sexuais envolvendo fezes, ou sexo escatológico.



Não foi divulgada uma nova data de estreia. O SBT informou que a suspensão da série não ter nada a ver com a vida pessoal de Fernando Mais, já que ele não tem participação nos desenhos animados.