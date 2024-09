DIVA POP

Selena Gomez fala sobre desejo de ser mãe e sobre não poder engravidar

Selena Gomez revelou que não poderá realizar seu desejo de engravidar e ser mãe por motivos de saúde. Em entrevista à Vanity Fair, publicada na segunda-feira, 9, a atriz de Only Murders In The Building explica que tem "muitos problemas médicos que colocariam sua vida e a do bebê em risco". "É algo com o qual que tive que 'sofrer' por um tempo", completa