CUIDADOS

Sem anticoncepcional! Anitta explica por que abriu mão dos métodos contraceptivos com hormônios e revela como previne gravidez

Atualmente, ela se previne apenas com camisinha e “reza para Deus”

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de junho de 2024 às 09:21

Anitta Crédito: YouTube

Durante uma participação no podcast norte-americano “On Purpose With Jay Shetty”, que foi ao ar na última segunda-feira (3), a cantora Anitta falou sobre o que tem feito para prevenir a gravidez após deixar de usar métodos contraceptivos com hormônios.

No bate-papo, a artista contou que os anticoncepcionais como pílulas e DIU deixavam sua saúde emocional como “uma montanha-russa”, afirmando que o corpo dela não recebia muito bem ao que era usado. Ela disse que, com o passar do tempo, percebeu os inúmeros efeitos colaterais.

“Antes, eu era muito preocupada em ser mais bem-sucedida e ser mais rica. Os hormônios do anticoncepcional causaram perda de cabelo, loucura na minha pele, mudanças bruscas no humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada. Era uma montanha-russa e eu não queria mais isso”, explicou a “Girl from Rio”.

Anitta contou, também, que demorou mais de um ano para deixar de sofrer com os efeitos colaterais dos métodos anticoncepcionais com hormônios e que parar de usá-los fez que com sua vida melhorasse.

“Eu comecei a abraçar uma vida mais saudável e natural, inclusive na alimentação, quando tentei ser vegana em vários momentos. Consegui por dois anos e foi muito bom. Espero conseguir de novo em breve. Acho que se todo mundo cortar pelo menos 30% da alimentação derivada de animais, seria tão bom para o mundo e para nossa energia”, afirmou a cantora.

Atualmente, ela se previne apenas com camisinha e “reza para Deus” para funcionar, porque ainda não recebeu uma resposta do “universo” se já está pronta para ser mãe.

“Eu tinha um DIU de cobre que fazia muito mal para o meu útero, era muito sangue e é pior para a endometriose. Hoje em dia uso apenas camisinhas, elas existem por um motivo, e rezo para Deus, falo com o universo para avisar quando será o momento. Eu consigo sentir, sabe? Acho que quando você comunica com o universo, dá certo. Eu falo para o universo que quando achar que for o momento, para mandar a pessoa ideal para ser o pai ou mãe dos meus filhos, aí eu estarei pronta. Mas preciso que o universo me diga. Eu escrevo muito o que eu quero de acordo com os ciclos lunares”, disse.

Antes de finalizar o assunto, a artista salientou o quanto acha injusto apenas as mulheres se preocuparem com as prevenções no momento da relação sexual.