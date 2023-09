Sem habilitação, Luva de Pedreiro dirige carro com mulher grávida na carona

O influencer Iran Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, foi filmado enquanto dirigia um carro com a namorada grávida na carona. O problema é que, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o baiano não tem habilitação.



A própria Távila Gomes, namorada do rapaz, divulgou o vídeo na web. Nas imagens, ela aparece conversando com ele, que olha para trás e perde o controle do veículo por um breve momento e dá uma leve derrapada.