Sem sexo durante um ano, Cleo descobriu a demissexualidade: 'Por opção'

A atriz e cantora Cleo, de 40 anos, está atualmente casada e vive uma vida sexual bem ativa. No entanto, a famosa já passou um ano sem sexo e ficou sem entender a falta de vontade durante todos esses meses.



Em conversa com as apresentadoras Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, no podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, a atriz contou que demorou um bom tempo para se descobrir uma pessoa demissexual, ou seja, um indivíduo que só sente vontade de ter relações sexuais por quem tem conexão emocional.

"Eu, nas minhas paixonites que fui tendo, fui vivendo e sempre lembrava dele [do atual marido] com todos os caras que ficava. E aí, nesses quatro anos, fiquei um de saco cheio com a vida de solteira. Falei que não queria mais ninguém. Um ano sem transar, por opção", explicou a artista que está casada com Leandro D'Lucca.

Com isso, sem ter um parceiro nesse meio tempo, ela revelou que se satisfazia sozinha em casa. "Comigo mesmo super, mas não com outras pessoas. Eu fiquei meio demissexual. Comecei a ficar assim e achei estranho, porque não era assim. Mas não tem problema ser assim. Acho incrível. Fui me tornando, aceitando que era isso", contou.

Cleo comentou também que ficou um bom tempo sem ter ninguém ao seu lado, já que estava cansada de ter homens dando palpites em sua vida. Algum tempo depois, a atriz foi apresentada ao atual marido, mas não quis nenhum relacionamento, porém, sentia falta dele, já que tinha o conhecido há alguns anos antes e ficado por seis meses.