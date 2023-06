Sem Simaria, Simone se emociona ao ganhar diamante duplo após sucesso solo

A cantora Simone Mendes, que fazia dupla com Simaria, foi homenageada na noite deste domingo (18), no palco do Domingão com Huck, da TV Globo. A famosa não segurou a emoção ao ganhar um quadro especial.



Após cantar o hit que tomou conta dos rádios e nos streamings, "Erro Gostoso", a sertaneja foi surpreendida com Luciano Huck entregando o quadro de diamante duplo pelas milhões de reproduções que alcançou com a música.



"Cantora, para você que teve a coragem de lançar sua carreira solo, de começar de novo, isso aqui eu acho que significa muita coisa minha amiga, muita coisa mesmo. Isso aqui é fruto de muito trabalho, receba com muito carinho", disse o apresentador.