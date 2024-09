GRATUITO

Semana da Mãe Preta festeja força da mulher negra

Evento, que acontece a partir desta quarta (25), homenageia o legado da matriarca do Ilê, Mãe Hilda Jitolu

Da Redação

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 06:00

Evento se divide entre a Senzala do Barro Preto e a Casa Rosa Crédito: Gustavo Mendes/divulgação

Uma celebração à força das mulheres pretas, a partir do fortalecimento da identidade e a valorização do papel feminino na construção da sociedade. Essa é a proposta da Semana da Mãe Preta do Ilê Aiyê, evento que homenageia o legado da matriarca do bloco, Mãe Hilda Jitolu, com uma vasta programação que inclui oficinas, música e rodas de conversa a partir desta quarta (25).

Unindo cultura, feminismo, história e ancestralidade, o evento propõe a criação de um espaço de reflexão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres pretas, além de destacar a importância das mesmas na mobilização de comunidades locais, inspirado no protagonismo de Mãe Hilda Jitolu, pioneira na recepção e educação afrocentrada de crianças no terreiro Ilê Acé Jitolu.

A programação inclui oficinas artísticas na Senzala do Barro Preto (Curuzu) e rodas de conversa na Casa Rosa (Rio Vermelho). Serão oficinas de Dança Afro (hoje), Percussão (dia 26) e Composição Musical (dia 27). No último dia, sábado (28), as atividades serão voltadas para a criançada. Contação de histórias e Oficina de Percussão Infantil irão levar literatura e música para os pequenos. Inscrições gratuitas.

Na Casa Rosa, no Rio Vermelho, acontecem performances artísticas e rodas de conversa hoje (25) e amanhã (26). No primeiro dia, o tema será Memórias, Histórias e Legados de Mãe Hilda Jitolu e contará com presença de Florentina Souza, Valéria Lima, Val Benvindo, Cleidiana Ramos e Band’Erê.