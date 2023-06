Galera da Praia tem produção baiana. Crédito: Divulgação

A série de animação 'Galera da Praia', uma produção baiana voltada ao público pré-escolar, tem estreia nacional marcada para este sábado (1º), às 11h10 e às 17h35, na TV Rá Tim Bum, canal infantil de TV por assinatura. Serão exibidos treze episódios, com duração de sete minutos cada, os quais contam as cômicas aventuras de cinco jovens tartarugas, mascotes do Projeto Tamar, que vivem numa fictícia cidade submarina da costa brasileira. No domingo (2), a série será veiculada nos mesmos horários. Já durante a semana, de segunda a sexta-feira, a partir do dia 03, um pequeno ajuste na grade de programação: as exibições acontecem às 11h10 e às 17h40.

Produzida pela Takapy Digital Art e coproduzida pela Griot Filmes, em associação com a Eldorado Arte Digital, todas elas baianas, a série é apoiada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), e ainda conta com a parceria do Instituto Tamar na consultoria ambiental e na permissão para adaptação das personagens. “Estamos muito felizes em estrear na TV Rá Tim Bum, que tem a tradição de exibir conteúdos engajados com questões sociais do nosso tempo. Esperamos que o público se divirta e que o projeto possa encontrar outras parcerias igualmente profícuas e novas janelas de exibição que alcancem uma plateia cada vez maior”, avalia Valéria Silveira, produtora executiva da Takapy Digital Art.

As personagens foram criadas pelo animador e desenhista Renato Barreto para o Projeto Tamar, reconhecida iniciativa de proteção das tartarugas-marinhas em extinção. Por isso, os desenhos já apareciam em videoclipes animados de conscientização ecológica, em linhas de produtos licenciados e num conjunto de tirinhas disponíveis on-line. As personagens também estão espalhadas por todos os centros de visitação e em diversos materiais de comunicação da entidade. “As personagens foram lançadas em 2012, no dia 16 de junho, que é o Dia Internacional da Tartaruga Marinha, e, desde então, seguem sendo utilizadas na comunicação educativa do Tamar, inclusive nas campanhas de preservação”, esclarece Renato Barreto.

As cinco tartarugas que formam a Galera representam diferentes espécies presentes no litoral brasileiro e possuem traços de personalidade distintos: a descolada e carismática Kelly (da espécie Tartaruga de Pente – Eretmochely simbricata), o pequeno e honrado Oliver (Tartaruga Oliva – Lepidochely solivacea), o atrapalhado e solidário Cabeção (Tartaruga Cabeçuda – Caretta caretta), a inteligente e generosa Nana (Tartaruga Verde – Chelonia mydas) e o amistoso e viajado Dermón (Tartaruga de Couro – Dermochelys coriácea). As histórias giram em torno da amizade entre as cinco protagonistas e das experiências vividas por elas, além de introduzirem as crianças em um universo natural marinho análogo ao universo humano. Tudo de forma lúdica e informativa (sem ser panfletária) e em total sintonia com o meio-ambiente.

História

O tema da série é a apresentação de problemas que demandam a união das tartarugas para a resolução dos conflitos, a partir de situações que põem à prova suas habilidades e laços de amizade. Os conflitos, que variam da participação em um show de talentos à preparação de uma festa surpresa, são resolvidos coletivamente e com muito humor. Por serem cinco tartarugas “crianças”, o comportamento delas ante as situações dramáticas tenta criar identificação com o jeito de ser e pensar das crianças espectadoras.

Assim, o cotidiano é recheado de brincadeiras e diversão, mas também trazem à tona questões infantis internas, tais como sentir ciúmes pela primeira vez, enfrentar o medo de falar a verdade e aprender a compartilhar brinquedos e espaços. Além destes elementos sentimentais e psicológicos, a série apresenta pequenos obstáculos externos de aventura, como explorar uma gruta misteriosa de onde saem barulhos assustadores. Estes conflitos, sejam internos ou externos, só conseguem ser resolvidos quando as cinco tartarugas se unem e complementam suas habilidades para superar os desafios.