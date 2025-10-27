TERROR

Série da HBO Max mostra o palhaço Pennywise em suas diversas facetas

Derivada de It: A Coisa, trama de It: Bem-vindos a Derry traça paralelos de cidade fictícia com realidade dos Estados Unidos

Doris Miranda

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 06:00

O ator Bill Skarsgård volta ao universo de Stephen King Crédito: divulgação

Três anos e meio separam o momento em que Andy e sua irmã Barbara Muschietti anunciaram uma série prelúdio de It: A Coisa do momento em que It: Bem-vindos a Derry finalmente ganhou o mundo, neste domingo (26), na HBO Max. O longo trajeto entre a produção e o lançamento passou até mesmo por uma greve de atores e roteiristas, que interrompeu as filmagens em 2023, e outros desafios naturais de qualquer projeto, do desenvolvimento da premissa à escalação do elenco.

Mas quem assistir à série vai se deparar com episódios confiantes e sólidos, que não têm medo do terror que conquistou os fãs do filme e mergulham fundo na mitologia de Stephen King. Ambientada na mesma Derry eternizada nas páginas do livro It: A Coisa, a série se passa em 1962, 27 anos antes dos eventos do longa de 2017.

A obra acompanha o despertar anterior de Pennywise, entidade que acorda a cada ciclo de 27 anos para se alimentar do medo dos moradores da cidade, especialmente das crianças, antes de retornar ao sono profundo. Na trama, o incêndio no clube noturno da comunidade negra deixa dezenas de mortos em circunstâncias misteriosas. No mesmo período, Derry é tomada por uma onda de desaparecimentos de crianças, nunca solucionados.

Para o showrunner Jason Fuchs, o maior desafio era criar algo que honrasse esses materiais originais, mantendo o alto padrão estabelecido anteriormente. Brad Caleb Kane, co-showrunner, completa dizendo que “o maior risco criativo para mim foi mostrar ao público logo de cara que ninguém está seguro”, adiantando que tipo de expectativa os fãs devem manter durante os oito episódios da primeira temporada.

Pennywise

A aparição da entidade cósmica metamorfa que aterroriza Derry é um dos pontos principais da temporada, que conta com o retorno de Bill Skarsgård ao personagem que o levou ao estrelato. Mas não espere ver o palhaço dançante logo nos primeiros episódios. Embora suas origens sejam exploradas com um pouco mais de profundidade, isso não significa que ele estará presente todo o tempo. Ao menos, não como se espera.

“Pennywise está em uma boa parte da série. Leva um tempo para ele aparecer nesta encarnação que conhecemos, mas não demoramos muito para mostrar que trata-se de uma entidade”, explica Kane. Segundo o roteirista, a entidade de It - o mal em si - já está ativa e assombrando os personagens desde cedo, mesmo que isso não fique necessariamente escancarado. “Temos muitos sustos, mas queríamos que o público seja conduzido em uma jornada por uma história com personagens que as pessoas querem ver”, diz. Mas Fuchs promete que a espera valerá a pena: “Nós queríamos brincar com as expectativas do público e aumentar essa tensão em torno dele. Andy encontrou uma forma brilhante de finalmente apresentar nossa versão de Bill como Pennywise no contexto da série”.

Multiverso Stephen King

It: Bem-Vindos a Derry está planejada para três temporadas, em progressão temporal regressiva: a segunda será ambientada em 1935 e a terceira em 1908. A inspiração para as histórias está sempre nos interlúdios do livro original de King, de forma a expandir o entendimento do mal que assombra Derry e suas origens.

Em se tratando dessa adaptação, a dupla explica que o principal trabalho foi identificar os elementos não utilizados nos filmes e que ainda poderiam ser expandidos em um seriado. O segundo ano, por exemplo, vai abordar o massacre da gangue Bradley e o terceiro, a explosão na Kitchener Ironworks.

Fuchs já adianta que a primeira temporada fornece pistas do que o público verá adiante, mas reforça que o foco é desenvolver cada uma individualmente. A única certeza que garante é que há material o suficiente para que fãs desbravem e encontrem diversas referências a outras obras de Stephen King. Diferentemente dos filmes, que não tiveram tempo de explorar isso, a série mergulha mais fundo nas ligações entre It e o restante do universo King. Uma das principais referências é a conexão com A Torre Negra: “Não sei o quanto as pessoas sabem sobre [os livros], mas pode ser que ouçam o idioma fictício chamado de Língua Superior”.

Muita semelhança com a atualidade

A trama da primeira temporada de Bem-Vindos a Derry traz um elemento que Fuchs e Kane consideram primordial para que contar essa história faça sentido em 2025. Segundo eles, ao abordarem uma narrativa que se passa nos EUA da década de 1960, e que se desenrola após um major da Força Aérea americana, negro, se mudar para a cidade com a família, alguns elementos, como tensões sociais e raciais, criam uma conexão com o presente.