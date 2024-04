MAIS SOMBRIO

Série de suspense baseada em O Talentoso Ripley chega à Netflix

Fãs de mistério, suspense e ambiguidade moral já conhecem o personagem Tom Ripley do livro de Patricia Highsmith, lançado em 1955, que rendeu filme homônimo em 1999, estrelado por Jude Law, Matt Damon e Gwyneth Paltrow, com direção de Anthony Minghella (O Paciente Inglês).

Agora, o sociopata volta em novo corpo e tom - bem mais sombrio - na série Ripley, que estreia hoje na Netflix. Mas, não se trata de um remake; a trama bebe na ambientação dos três livros que retratam o personagem. Nos oito episódios já disponíveis, a história do vigarista Ripley ganha mais sobriedade, tensão, conflitos e provoca uma imersão numa Itália de atmosfera noir, meticulosamente pensada para transportar o público aos anos de 1960.

Tom Ripley (agora interpretado pelo talentoso Andrew Scott) é um trambiqueiro de Nova York que vive de pequenos golpes até ser contratado por um homem rico para viajar até a Itália e convencer seu filho, Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) a voltar para casa. No Velho Continente, consegue se aproximar do bon vivant e sua namorada Marge (Dakota Fanning), desenvolvendo uma obsessão com acento homoerótico pelo jovem, a ponto de roubar sua identidade.