Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seu iPhone ainda vai atualizar? Veja quais modelos não vão receber o novo iOS 26

Nova versão do sistema traz design Liquid Glass, inteligência artificial e novos recursos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 14:03

iOS 26
iOS 26 Crédito: Divulgação

A Apple lançou nesta segunda-feira (15) o iOS 26, atualização que inaugura uma nova identidade visual e chega com funções baseadas em inteligência artificial. No entanto, os usuários de iPhones mais antigos, como o X, o 8, o 8 Plus e modelos anteriores, não poderão instalar o novo sistema (veja lista de compatibilidade abaixo).

O iOS 26 já está disponível para download. A atualização, que substitui diretamente o iOS 18, não segue a numeração sequencial esperada, já que a empresa decidiu alinhar todos os sistemas ao ano de vigência: por isso o número 26, em referência a 2026.

Entre as principais novidades está o novo design chamado Liquid Glass, que traz uma aparência translúcida com efeito brilhante e tridimensional. O visual repaginado também chega a elementos como o widget de previsão do tempo, que agora se adapta às imagens de fundo e cria movimento em 3D conforme o usuário mexe o aparelho.

Novo iOS 26

Novo design por Divulgação
Detalhes do novo iOS 26 por Divulgação
Detalhes do novo iOS 26 por Divulgação
A Tela Bloqueada ganha vida por Divulgação
Ícones de apps refinados por Divulgação
A Filtragem de Ligações atende automaticamente chamadas de números desconhecidos sem interromper você. Após a pessoa se identificar e dizer o motivo da ligação, o telefone toca e você decide se atende ou não por Divulgação
Filtre novos remetentes nas mensagens por Divulgação
O app Telefone fica na espera por você por Divulgação
App carteira permite acompanhar malas, consultar mapas e mais por Divulgação
O Mapas entende seus itinerários mais usados por Divulgação
O Apple Music agora conta com AutoMix. Ele usa inteligência para mixar uma música a outra como um DJ, ajustando o tempo e as batidas com precisão por Divulgação
iOS 26 por Divulgação
iOS 26 por Divulgação
iOS 26 por Divulgação
1 de 14
Novo design por Divulgação

A Apple aproveitou ainda para reforçar sua aposta em inteligência artificial com o pacote Apple Intelligence. Com ele, o iOS passa a oferecer tradução simultânea em chamadas de áudio e vídeo, resumos automáticos de e-mails com rastreamento de encomendas e outras ferramentas que facilitam o dia a dia.

O aplicativo de Telefone foi redesenhado e agora une favoritos, chamadas recentes e caixa postal em uma aba única, além de exibir informações detalhadas sobre quem está ligando. O Safari, por sua vez, ocupa toda a tela em páginas da web. A câmera também ganhou um layout mais simples.

CarPlay, Apple Music, Mapas e Wallet receberam incrementos próprios: o sistema veicular ficou mais compacto e passou a exibir detalhes das chamadas; o app de música ganhou tradução de letras, recurso para treinar pronúncia e até mixagem no estilo DJ; o Mapas passou a registrar locais visitados; e o Wallet passou a oferecer recompensas em compras com Apple Pay. Outro destaque é a estreia do Apple Games, novo aplicativo focado em jogos.

A atualização pode ser feita acessando Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Modelos compatíveis

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2ª geração e posterior)

Mais recentes

Imagem - Vai fazer um lanchinho da tarde? Aprenda 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada

Vai fazer um lanchinho da tarde? Aprenda 5 receitas fáceis de esfiha aberta e fechada
Imagem - Curte cachaça? Veja como harmonizar a bebida com diferentes comidas

Curte cachaça? Veja como harmonizar a bebida com diferentes comidas
Imagem - Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

Ama livros? Veja como usá-los na decoração de casa

MAIS LIDAS

Imagem - Herdeiras de Silvio Santos quadruplicam fortuna; Forbes revela valor bilionário
01

Herdeiras de Silvio Santos quadruplicam fortuna; Forbes revela valor bilionário

Imagem - Comando Vermelho: saiba quem é ‘braço direito’ da líder da ‘Tropa da Juba’
02

Comando Vermelho: saiba quem é ‘braço direito’ da líder da ‘Tropa da Juba’

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
03

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador
04

Vai ter chuva? Confira previsão do tempo desta semana para Salvador