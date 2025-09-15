LANÇADO HOJE

Seu iPhone ainda vai atualizar? Veja quais modelos não vão receber o novo iOS 26

Nova versão do sistema traz design Liquid Glass, inteligência artificial e novos recursos

A Apple lançou nesta segunda-feira (15) o iOS 26, atualização que inaugura uma nova identidade visual e chega com funções baseadas em inteligência artificial. No entanto, os usuários de iPhones mais antigos, como o X, o 8, o 8 Plus e modelos anteriores, não poderão instalar o novo sistema (veja lista de compatibilidade abaixo).

O iOS 26 já está disponível para download. A atualização, que substitui diretamente o iOS 18, não segue a numeração sequencial esperada, já que a empresa decidiu alinhar todos os sistemas ao ano de vigência: por isso o número 26, em referência a 2026.

Entre as principais novidades está o novo design chamado Liquid Glass, que traz uma aparência translúcida com efeito brilhante e tridimensional. O visual repaginado também chega a elementos como o widget de previsão do tempo, que agora se adapta às imagens de fundo e cria movimento em 3D conforme o usuário mexe o aparelho.

A Apple aproveitou ainda para reforçar sua aposta em inteligência artificial com o pacote Apple Intelligence. Com ele, o iOS passa a oferecer tradução simultânea em chamadas de áudio e vídeo, resumos automáticos de e-mails com rastreamento de encomendas e outras ferramentas que facilitam o dia a dia.

O aplicativo de Telefone foi redesenhado e agora une favoritos, chamadas recentes e caixa postal em uma aba única, além de exibir informações detalhadas sobre quem está ligando. O Safari, por sua vez, ocupa toda a tela em páginas da web. A câmera também ganhou um layout mais simples.

CarPlay, Apple Music, Mapas e Wallet receberam incrementos próprios: o sistema veicular ficou mais compacto e passou a exibir detalhes das chamadas; o app de música ganhou tradução de letras, recurso para treinar pronúncia e até mixagem no estilo DJ; o Mapas passou a registrar locais visitados; e o Wallet passou a oferecer recompensas em compras com Apple Pay. Outro destaque é a estreia do Apple Games, novo aplicativo focado em jogos.

A atualização pode ser feita acessando Ajustes > Geral > Atualização de Software.

Modelos compatíveis