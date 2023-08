Sheila aplica golpe em Theo e deixa vilão na sarjeta

Theo em Vai na Fé. Crédito: divulgação

Após anos de dedicação a Theo (Emilio Dantas) e ao pai dele na empresa de importação, Sheila (Renata Miryanova) é intimada a depor na Polícia Federal. Feita de laranja pelo empresário, a secretária sabe que vai acabar sobrando para ela. Mas, antes que isso aconteça, no capítulo desta quinta-feira (3) de Vai na Fé, será Sheila quem irá passar a perna em Theo.



A secretária irá transferir todo o dinheiro das empresas fantasma para sua conta pessoal e sumir do mapa. Quando descobrir tudo, Theo, claro, vai surtar..

Primeiro, o vilão tentará tranquilizar Sheila e vai mandá-la onfirmar todas as acusações.

“Assume que a empresa é sua, diz que desconhece qualquer irregularidade e está tudo certo. Essa investigação não vai dar em nada”, diz Theo.

Mas quando Theo sair da sala, Sheila, que não comparecerá à delegacia, vai dar uma banana para ele, no melhor estilo Reginaldo Faria em Vale Tudo.

No aeroporto, pronta para fugir, Sheila mandará uma mensagem de voz que deixará Theo transtornado.

“Cansei, Theo! De ser usada por você, pelo seu pai! Espero que você tenha uma vida boa! Porque a minha vai ser ótima!”

“Essa vagabunda me paga! É nisso que dá confiar nos outros! Ajudar! Pilantra! Golpista!”, explode Theo, destruindo tudo o que vê pela frente no escritório.

Confira as sinopses da semana:

Quinta-feira (3) - Sheila mente para Theo. Bia faz as pazes com Tatá. Cecília fica tensa ao saber que Simas e Sabrina têm outra filha. Ben conta à Lumiar que Sheila não compareceu ao depoimento. Theo tenta recuperar a conta de banco que Sheila encerrou. Orfeu tenta convencer Jenifer a deixá-lo dar informações sobre Theo. Bela leva Simas e Sabrina a um encontro dos aquilombados para falar sobre Cecília. Orfeu pede para se encontrar com Ben. Duda implica com Jenifer e Eduardo. Ben mostra para Sol um vídeo seu mais jovem. Wilma é ovacionada no cinema. Sol conta para Lui que Lumiar foi para o Refúgio. Theo recebe uma convocação para Empresário de Ano e fica radiante. Ben visita Orfeu.

Sexta-feira (4) - Ben tenta fazer um acordo com Orfeu. Lui vai para o Refúgio. Orfeu manda para Ben o registro de tela de uma conversa com Theo sobre contrabando. Sol divulga a coreografia de sua música nas redes sociais. Ben fala sobre Orfeu para Theo, que finge não se intimidar. Lui chega ao Refúgio e pede a ajuda de Fábio e Jade para surpreender Lumiar. Wilma posa para uma sessão de fotos. Um grande empresário se oferece para contratar Sol. Hugo sente ciúmes de Eduardo com Jenifer. Orfeu ouve o discurso de vitória de Theo como Empresário do Ano e se enfurece. Graziela entra em contato com Ben. Fãs de Wilma fazem uma bagunça na frente da mansão. Hugo se desculpa com Grazi. Ben consegue o vídeo de uma câmera de segurança, incriminando Theo.