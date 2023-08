Shopping da Bahia faz prévia do Festival da Cultura Japonesa de Salvador

Os clientes do Shopping da Bahia vão apreciar o evento "O Festival vai ao shopping", com algumas atrações do Festival da Cultura Japonesa de Salvador nesta sexta-feira e sábado, 18 e 19 de agosto, na Praça Divaldo Franco. O evento gratuito reúne atrações para todas as idades que vão conhecer as tradições milenares japonesas, as manifestações do mundo pop (dança, música e oficinas) e as artes marciais.



Na sexta-feira, das 16h às 20h30, o público confere bate-papo sobre a cultura pop japonesa com MegaHero e Cinesia Geek; experiência com just dance, curtir a atração LD Muses, além do painel "O que o concurso cosplay quer do competidor?" com Kili Bélico e Laara, desfile de cosplays e o encontro musical com Vozes do Animes e Tokusatsu com Murangoo da banda Random Sentai.