SOLIDARIEDADE

Show de Baby do Brasil em Salvador terá ação solidária em prol do Rio Grande do Sul

Show acontece neste sábado (25), a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Alô Alô Bahia

Publicado em 20 de maio de 2024 às 20:36

O show de Baby do Brasil Crédito: Reprodução/ Fernando Yokota

O espetáculo inédito de Baby do Brasil em Salvador será dedicado a uma causa nobre. Batizado de “Baby do Brasil in Concert”, o show acontece neste sábado (25), a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, e terá uma ação solidária em prol do Rio Grande do Sul (RS).

Através da iniciativa “Ingresso Solidário”, o evento arrecadará alimentos não perecíveis que serão entregues às famílias afetadas pelas fortes chuvas e enchentes que atingem o estado gaúcho. A ação permite que os fãs adquiram as entradas pelo valor promocional de R$ 84 e façam a doação no dia do show. Além disso, todo o lucro obtido com a venda dos ingressos será destinado ao RS.

Consagrada como uma das grandes artistas do país, Baby do Brasil promete embalar o público com grandes sucessos que marcaram sua carreira em quase duas horas de apresentação. No repertório, não faltarão hits como “Telúrica”, “Sem pecado e sem juízo”, “Planeta Vênus”, “Cósmica”, “Seus olhos”, “Masculino e Feminino”, entre outros. Tudo com novos arranjos e uma nova roupagem. Do repertório dos Novos Baianos, estarão clássicos como “A Menina Dança”, “Acabou Chorare”, “Tinindo e Trincando”, “Dê um rolê”, entre outros.