EVENTO

Show de Ricky Vallen tem 50% de desconto no Clube Correio; confira

Cantor se apresenta no Teatro SESC Casa do Comércio

O cantor Ricky Vallen se apresenta neste sábado (10), às 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio, com grandes clássicos da MPB e da música internacional. Os ingressos já estão à venda através da plataforma Sympla (clique aqui) e assinantes do Clube CORREIO têm 50% de desconto nas entradas.