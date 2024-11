MÚSICA

Show de Xamã na Concha Acústica de Salvador é Cancelado

Apresentação estava prevista para o sábado (16)

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2024 às 17:10

Xamã Crédito: Divulgação

O show do cantor Xamã que aconteceria no sábado (16), na Concha Acústica do TCA, em Salvador, foi cancelado, informou nesta segunda-feira (11) a organização do evento.

Em nota, a produção pede desculpas por inconvenientes e diz que fará reembolso dos ingressos adquiridos. O cancelamento aconteceu por conta de "imprevistos logísticos que impactaram a realização do evento", diz o texto.

O reembolso será feito de acordo com o método utilizado para o pagamento. No caso de compras com cartão de crédito, débito ou Pix, o cancelamento será feito de forma automática e o reembolso será realizado conforme normas da plataforma Sympla. Portanto, o cliente não precisa fazer nada, apenas conferir se tudo aconteceu corretamente.

Para as compras realizadas, em dinheiro diretamente na bilheteria ou nos pontos de vendas oficiais do evento, a solicitação de reembolso será feita somente pela equipe do local. É preciso comparecer ao posto de venda, portando os ingressos, e solicitar o cancelamento e estorno do valor.