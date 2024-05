Silvanno Salles fará show gratuito em Salvador

Silvanno Salles abrirá a programação junina do Salvador Norte Shopping, em Salvador, no próximo mês. O cantor fará um show gratuito em 06 de junho, às 19h.

Na programação de shows gratuitos do shopping tem ainda Forró do Esqueminha, no dia 8, e Dan Valente e Kina Rodrigues, no Dia dos Namorados, além de André e Mauro, no dia 15.