BRIGA NA SBT

Silvia Abravanel termina noivado por ciúmes de Helen Ganzarolli: 'Sejam felizes'

Apresentadora fez desabafo nas redes sociais no domingo (21)

Da Redação

Publicado em 22 de abril de 2024 às 17:09

Silvia Abravanel, noivo e Helen Ganzarolli Crédito: Reprodução / Redes sociais

A apresentadora Silvia Abravanel, de 53 anos, terminou o noivado com o cantor Gustavo Moura, de 35, por ciúmes de uma colega na SBT. Na noite de domingo (21), a heidera publicou nas redes sociais um desabafo e acusou o noivo de ter chamado Helen Ganzarolli de gostosa.

"Só para deixar todos bem avisados aqui. Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que a Helen Ganzarolli é uma gostosa, que sejam felizes juntos", escreveu no story do Instagram.

Silvia desabafou nas redes sociais Crédito: Reprodução / Redes sociais

"Por muito mais respeito. Se não quer me respeitar como mulher, pelo menso como ser humano, pois ninguém é melhor que ninguém", disse Silvia. "Conhecemos as pessoas pelas atitudes delas na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, no acolhimento ou no abandono", acrescentou.

O casal começou a namorar em maio de 2023. A apresentadora foi pedida em casamento pelo cantor na última quinta-feira (18), no dia do aniversário dela.

Esse é o primeiro relacionamento de Silvia com alguém após o término do casamento com o cantor Kleiton Pedroso, em 2018.