Silvia Abravanel relata briga com mãe de Larissa Manoela por causa de namorado da atriz

A filha de Silvio Santos, a apresentadora Silvia Abravanel, revelou que já teve uma briga séria com a mãe de Larissa Manoela, a empresária Silvana Taques.



Em conversa ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez, Silvia contou que tinha pouco contato com a mãe de Larissa, mas em um dos únicos momentos que conseguiu ter uma conversa, acabou acontecendo uma discussão.



"Eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade. E ai eu tive que chamar o diretor da novela e chamar os pais da Larissa, e não lembro se o marido da Silvana estava, e falei: ‘olha, não é aceitável que sua filha com 11 anos de idade propague em internet que ela dorme de conchinha com o namorado dela’. Na época, ela fez questão de divulgar isso na internet", disse.