Ex-funcionária diz que mãe de Larissa Manoela se passava pela filha no celular

Uma ex-funcionária deu um depoimento relatando agressões sofridas por Larissa Manoela por parte de sua mãe, Silvana Tasques.



Em entrevista ao programa "Balanço geral", a mulher, que não quis se identificar, falou sobre o episódio em que Silvana quebrou o dente da filha.



"A própria Silvana contava na frente de todo mundo, ia no cabeleireiro e dizia: 'Quebrei o dente da Larissa e quebraria de novo'. Para quem prestava serviço, ou estava presente em set de filmagens, isso nunca ficou escondido do que a Silvana fazia com ela. A Larissa apanhava quieta. A Silvana batia nela. Mas quando Silvana mexia no celular dela, ou quando havia muita intromissão, Larissa reclamava", disse.