Simaria comenta sucesso de Simone: ‘Também é vitória minha’

Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Simaria falou pela primeira vez sobre a carreira solo da irmã Simone Mendes após a separação. Com o sucesso “Erro Gostoso” de Simone, Simaria falou sobre os compositores da ex-dupla e comemorou:



"Os compositores que escreviam para a dupla continuam com ela. Não tem como dar errado. Eles são incríveis, escrevem letras fod*s. [...] Isso, para mim, também é uma vitória minha. Simone é minha irmã. Faz parte do meu sangue", disse em entrevista à Revista Quem, durante o evento Best New Artist Showcase, do Grammy Latino, em São Paulo.

Após a separação, a primeira apresentação de Simaria aconteceu no São João da Vila, evento de Carlinhos Maia em Penedo (AL). A artista participou de uma homenagem a Luiz Gonzaga.

"Fiquei tão feliz de saber que o público estava contente em me ver. Subiram meu nome em uma hashtag no Twitter, lá no alto. Aquele foi um momento 'uau' para mim".

Divorciada de um casamento de 14 anos, desde agosto de 2021, a cantora descartou a possibilidade de relacionamento no presente. "O coração está super tranquilo, focado somente em meus filhos (Giovanna, 10, e Pawel, 7). Estou fechada para balanço. Criando, compondo e escrevendo, como eu sempre fiz", declarou.

Polêmicas de Simaria e o ex-marido:

Em entrevista recente, o ex-marido da cantora revelou detalhes polêmicos da relação. Segundo o espanhol Vicente Escrig, a ex-sogra, Mara Mendes, xingava Simone. "Ela não tinha problema nenhum em declarar a Rodolfa (pseudônimo de Simaria) como sua filha preferida”, disse ele. O empresário ainda alega ter testemunhado episódios pesados, em que Mara teria xingado Simone Mendes de "feia" e de "gorda". "Você me dá menos coisas", teria dito ela.