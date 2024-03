ENTRETENIMENTO

Simaria descarta possibilidade de se casar de novo: 'Nem pensar'

A cantora baiana Simaria, de 41 anos, respondeu dúvidas de seguidores na terça-feira (12) ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. A artista, que ficou conhecida ao fazer dupla com a irmã, Simone Mendes, respondeu questões sobre relacionamentos e o que pensa sobre se casar novamente, após divórcio conturbado de seu relacionamento com o espanhol Vicent Escrig.