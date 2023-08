Simony comemora última sessão de quimioterapia: 'Estou chegando lá'

Simony completou a sua última sessão de quimioterapia nesta terça-feira, 15, e celebrou com postagens em suas redes sociais



Nos stories, a cantora publicou um vídeo da sua cama do hospital, mostrando o aparelho do tratamento e escreveu: "minha última quimio. Deus é maravilhoso". Em seguida, Simony aparece em uma selfie e desabafou: "Quem disse que seria fácil? Estou chegando lá".



Simony foi diagnosticada com câncer no intestino em agosto de 2022, após realizar exames de rotina. "Eu estou muito forte e confiante. Nunca entrei em uma briga sem intenção de vencer", afirmou na época.