Simony revela resultado positivo de exame e se emociona ao dizer que nada foi encontrado

A cantora Simony revelou na noite desta segunda-feira, 19, o resultado do novo exame contra o câncer. A artista, que enfrenta um câncer no intestino desde 2022, contou que o PET scan foi positivo e não apresentou linfonodos. O procedimento é responsável por identificar focos de tumores no corpo.



"Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos [...] Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar pra dizer o que está acontecendo... ele fez algumas perguntas, como sempre, é a terceira vez que ele faz o meu PET [ ..] ele falou: 'eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'", relatou.