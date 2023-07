Tratando câncer, Simony revela decepção com documentário sobre Balão Mágico

O documentário sobre A Turma do Balão Mágico foi lançado nesta quarta-feira (12), mas o conteúdo não agradou todo mundo. A cantora Simony, que ficou na banda por anos, revelou estar decepcionada com alguns comentários.



"A Superfantástica História do Balão Mágico" teve a participação de vários convidados que fizeram parte do grupo, mas algumas revelações não foram tão positivas para a artista, que está tratando um câncer.



Em seu perfil no Instagram, Simony relatou que foi blindada por familiares de diversos comentários e bastidores negativos para que ela não fosse atingida com as informações, já que só tinha cinco anos quando entrou para o grupo.