DE TODOS OS RITMOS

Só pra quem tem pique: Pelourinho reúne 300 pessoas em aulão de dança

'Oxe! Bora Dançar' reúne coreografias de Zumba e FitDance

Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2024 às 16:51

Pelourinho reuniu 300 pessoas neste domingo (3) Crédito: Divulgação

Acostumado com o clima de batucada, ritmo e muito axé, o Pelourinho amanheceu ainda mais dançante neste domingo (3). Cerca de 300 pessoas estiveram no Largo Tereza Batista para dançar por quatro horas seguidas, no aulão 'Oxe! Bora Dançar', que estreou sua primeira edição neste ano.

Apesar da maratona ser puxada, é possível acompanhar. É o que garante a aposentada Marlene Luz, 60 anos. "É um evento que acolhe muito bem todas as pessoas, de diferentes faixas etárias, de diferentes ritmos dançantes. Foram quatro horas de pura alegria e de muita energia. Cada um no seu ritmo, cada um no seu passo e no seu compasso, sem cobrança. A gente estava aqui para se sentir bem, feliz. O evento é muito importante porque além de contar com excelentes professores, reúne também muita gente. É o terceiro ano que eu compareço ao projeto e, nesse ano, com um novo formato, que eu curti bastante. Já estou ansiosa pensando na próxima edição", conta.

Marlene se divertiu no evento Crédito: Divulgação

O 'Oxe! Bora Dançar!' reuniu 11 diferentes professores de dança de academias de Salvador. "É muito bom que a gente tenha eventos como esse, que estimulem não apenas a atividade física em si, como também o bem-estar que a dança promove", explica Márcio Sena, um dos professores que organizou o evento.

"Aqui tivemos crianças pequenas, idosos, pessoas com deficiência, como tem que ser. É fundamental promover eventos que abracem diferentes públicos, porque a dança é isso, ela é plural, ela é para quem quer dançar. É para todos", completa.

Foram quatro horas de música no Oxe! Bora Dançar! Crédito: Divulgação

Também organizador do aulão, o professor Luan Pedro comemorou o sucesso do evento. "É o primeiro ano com essa nova roupagem e foi muito bacana. Mesmo sendo em dia de Enem e com outras atrações na cidade, a galera veio prestigiar. O mais legal é que como são quatro horas de música, o público pode escolher se quer dançar do começo ao fim, se quer só curtir a Zumba ou se é da galera do FitDance. A gente abraça todos os gostos e acaba que mesmo tendo bastante público, não fica apertado ou desconfortável, tem espaço pra todo mundo dançar. Próximo ano tem mais", diz.