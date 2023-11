Sobe o Som: Quem é a voz sem autotune do funk que é sucesso na internet?

Arte por Eduardo bastos. Crédito: Reprodução

“Duvido você cantar sem autotune” é a provocação que abre um dos vídeos virais da cantora paulistana Triz. Como uma boa estratégia de marketing, a frase instiga a curiosidade do espectador. Em um cenário onde a tecnologia do autotune é amplamente utilizada para ajustar e afinar vozes, Triz desafia essa norma cantando um trecho do funk 'Baile de Bruxo', sua colaboração com a Tropa do Bruxo, sem recorrer ao recurso e acapella.

Seja pela semelhança ao canto lírico, seja pela aproximação melódica da música árabe, a verdade é que Triz tem impressionado o público com sua voz. Antes da ascensão no funk, ela começou no rap, em 2017, com a música ‘Elevação Mental’. Na época, a artista trouxe ao público seu gênero neutro, que não se identifica nem como homem, nem como mulher. O verso que abre 'Elevação Mental' escancara que ela não está ali para representar o rap feminino, nem o masculino, apenas o rap nacional. “Respeitem minha identidade de gênero”, finaliza a artista, que na época usava dreads e roupas largas.

Apesar de ter gerado um burburinho no rap, Triz não furou a bolha como fez no funk. Agora, seis anos depois, ela retorna com uma nova estética visual, voltando a utilizar roupas que são lidas como femininas, mas sem se ater a isso. Triz permanece se identificando como pessoa não-binária, ou gênero neutro, e aceita qualquer pronome.