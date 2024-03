SUSTO

Solange Almeida passa por cirurgia não programada e adia show na Bahia

"O escritório da cantora Solange Almeida informa que a artista foi submetida a uma intervenção cirúrgica não programada, na madrugada do dia 28/3, em Fortaleza."

Em função do ocorrido, todos os compromissos da cantora foram adiados, incluindo uma apresentação prevista para acontecer no sábado, 30, em Nazaré, Bahia. "Diante do acontecido, todos os compromissos agendados para os próximos dias serão adiado, a qual sentimos muito e enviamos o nosso pedido de desculpas."