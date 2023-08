Sonia Abrão critica Fantástico por reportagem com Larissa Manoela no Dia dos Pais

A apresentadora da RedeTV! Sonia Abrão criticou a escolha do Fantástico em exibir a reportagem em que a atriz Larissa Manoela fala pela primeira vez sobre a disputa que tem travado com o pai e a mãe pelo seu patrimônio neste domingo de Dia dos Pais. “Gente, o que é isso? Onde é que essa história vai parar? Quando vai parar? E ainda por cima é Dia dos Pais! Se toca, Fantástico! A data é comemorativa, pra celebrar o amor entre pais e filhos, não cabe reportagem sobre uma relação em fase destrutiva como essa da Larissa Manoela”, criticou a apresentadora em uma publicação.

Sonia continuou ao dar exemplos do que poderia ser abordado na reportagem do programa de hoje. “Por que não levar ao ar a história linda de Tatá Werneck com os pais, que tanto emocionou no decorrer da semana, quando a atriz completou 40 anos? Sim, a história de Larissa é polêmica, mas não perderia a atualidade se fosse exibida no próximo domingo, mesmo porque, infelizmente, não se sabe quando vai terminar e nem parece que terá um final feliz”.