Sonia Abrão se revolta com Ana Maria Braga após críticas a programas de fofocas

A apresentadora da Rede TV ainda atacou Angélica: 'Melhor ficar calada"

Assim, Sônia Abrão já iniciou a edição de hoje do seu programa A Tarde é Sua (Rede TV) criticando a forma como as apresentadoras da Globo se referiram aos programas de entretenimento.

"A Ana simplesmente resolveu esculhambar os programas de fofoca, porque é assim que eles intitulam programas como o nosso e como o das nossas vizinhas, a concorrência no horário, que é com os programas que tratam do mundo artístico e do mundo das celebridades. E, pra variar, a Ana resolveu falar umas coisinhas que não têm nada a ver e serão devidamente rebatidas aqui pelo Lo-Bianco, tô enganada?".