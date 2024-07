DA BAHIA PARA O MUNDO

Sorvete baiano está entre os melhores do mundo pelo segundo ano consecutivo; veja ranking

O TasteAtlas divulgou, na última terça-feira (23), um ranking com os 100 melhores sorvetes do mundo e o Brasil novamente figurou na lista.

Ambas as sorveterias também se destacaram no ranking de 2023 e os gelatos, do fruto típico da Amazônia e do sabor da tapioca nordestina, conquistaram o paladar dos jurados do TasteAtlas, que cataloga pratos tradicionais e restaurantes em vários países pelo mundo.